Бизнесмен из Уфы помог ФСБ выявить коррупцию среди высокопоставленных полицейских

Сведения о фигуранте Федеральная служба безопасности (ФСБ) скрывала из-за участия его в спецоперации. Но как стало известно, им оказался предприниматель из Уфы Александр Киселев.
Отметим, что имя бизнесмена, участвовавшего под контролем ФСБ в операции, делу которого содействовали замначальника Уфимского РУВД Андрей Теплов и его подельник, журналисты озвучили в четверг, 11 февраля. Размер взятки составил 12,5 миллиона рублей. Об этом пишет mkset.ru.
СК РФ выложил пресс-релиз по этому делу. В нем говорится, что задержанные собирались содействовать Александру Киселеву при вынесении вердикта по делу о мошенничестве и подделке доказательств. Правоохранительные органы не спешили раскрывать имя коммерсанта, за которого так «переживали» замначальника Уфимского РУВД и его подельник.
На сайте Калининского районного суда Уфы написано, что четвертого декабря минувшего года предпринимателя приговорили к 3 годам и 8 месяцам тюремного заключения. Сам Киселев считает произошедшее с ним бесчестными происками своих конкурентов по бизнесу. В прошлом эти люди были его семьей.
Сами конкуренты утверждают, что их экс-партнер продал помещения, доставшиеся ему после развода, за 21,6 миллиона рублей. Покупателем стал бывший тесть бизнесмена Иван Романов. Деньги якобы были переданы наличными в большой коробке. Александр Киселев смог доказать, что эти утверждения лживы.
Однако Иван Романов со своими доверенными лицами продолжал настаивать, что сделка по продаже помещений и переоформлению их на его имя проведена в управлении Росреестра 10 марта 2015 года. Договор от имени Александра Киселева подписал его бывший юрист Константин Соколов, у которого тогда была на руках нужная доверенность.
Александр Киселев в качестве аргумента своей правоты даже предъявил предварительный договор о реализации спорных производственных помещений. Соответствующее соглашение было заключено им 16 февраля 2015 года, другими словами, почти за месяц до оформления вышеупомянутой сделки конкурентами. Данный документ вскоре назвали подделкой.
Следователи сделали три экспертизы договора. Удалось выяснить, что соглашение изготовлено в 2017 году. Но в противовес обвинениям защита предпринимателя предъявила копию того самого предварительного договора. Она фигурировала в гражданском деле, рассмотренном еще в 2016 году. Государственный обвинитель потребовал провести экспертизу соответствия копии договора его оригиналу. Специалист обнаружил отличия подписей.
Адвокат бизнесмена Руслан Альмухаметов не сомневается, что находка копии договора от 2016 года является поводом для оправдания его подзащитного. В крайнем случае суд должен отправить дело на доследование. Однако судья Венера Гаетова вынесла шокирующий обвинительный приговор. Помимо этого, она назначила большой срок заключения.
Защита предпринимателя подала апелляцию. Слушания в Верховном суде Башкирии еще не назначены.