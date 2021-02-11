Бизнесмен из Уфы помог ФСБ выявить коррупцию среди высокопоставленных полицейских

Однако Иван Романов со своими доверенными лицами продолжал настаивать, что сделка по продаже помещений и переоформлению их на его имя проведена в управлении Росреестра 10 марта 2015 года. Договор от имени Александра Киселева подписал его бывший юрист Константин Соколов, у которого тогда была на руках нужная доверенность.