Полпред президента озаботился количеством иностранной рабочей силы на Дальнем Востоке

Авторы «Мейстер» пишут, что предложение Трутнева выглядит логичным, с учетом оттока населения с Дальнего Востока. На данный момент многие фирмы берут на работу мигрантов, ведь зарплатные ожидания последних ниже. Когда труд приезжих будет стоить дороже, их привлекательность в глазах работодателя снизится. Однако, без усиления центров профессиональной переподготовки, где россияне смогут осваивать новые профессии и заменить гастарбайтеров на стройках, инициатива вице-премьера будет иметь очень ограниченный эффект. В комплексе данные меры помогут снизить число безработных и освободить Российскую Федерацию от зависимости в иностранной рабочей силе.