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Полпред президента озаботился количеством иностранной рабочей силы на Дальнем Востоке

Полпред президента озаботился количеством иностранной рабочей силы на Дальнем Востоке

25 декабря 2020, 23:56
Фото: фонд-науки.рф
Вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев обеспокоен количеством иностранных рабочих на проектах в регионе.

Политик считает, что граждан России надо трудоустраивать в приоритетном порядке. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер»,

Юрий Трутнев предлагает ввести особый акциз для фирм, которые нанимают гастарбайтеров. Если инициативу реализуют, то она затронет новые проекты на Дальнем Востоке и в Арктике.

Авторы «Мейстер» пишут, что предложение Трутнева выглядит логичным, с учетом оттока населения с Дальнего Востока. На данный момент многие фирмы берут на работу мигрантов, ведь зарплатные ожидания последних ниже. Когда труд приезжих будет стоить дороже, их привлекательность в глазах работодателя снизится. Однако, без усиления центров профессиональной переподготовки, где россияне смогут осваивать новые профессии и заменить гастарбайтеров на стройках, инициатива вице-премьера будет иметь очень ограниченный эффект. В комплексе данные меры помогут снизить число безработных и освободить Российскую Федерацию от зависимости в иностранной рабочей силе.

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