В России предложили перезагрузить систему общественного экомониторинга

«Новые люди» высказали недовольство по поводу работы федеральной госинформсистемы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования «Наша природа». Одноименный информпортал, в развитие которого, по данным Счетной палаты РФ, начиная с 2013 года было инвестировано 119 млн рублей, до сего периода функционирует в тестовом режиме и содержит сведения только о 192 обнаруженных локальных проблемах в сфере экологии в РФ. Кроме этого, ряд важнейших функций (в частности, кнопка «Отправить») совсем не работают. Как пояснили представители партии, в действительности количество правонарушений в сфере экологии кратно больше, а в ходе проведенного «Новыми людьми» опроса обнаружилось, что людям в целом неизвестно о таком сайте и тем более они не готовы пользоваться ФГИС для передачи властям сведений о ситуациях, которые могут вызвать экологические бедствия.