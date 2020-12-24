В России предложили перезагрузить систему общественного экомониторинга

«Новые люди» высказали недовольство по поводу работы федеральной госинформсистемы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования «Наша природа». Одноименный информпортал, в развитие которого, по данным Счетной палаты РФ, начиная с 2013 года было инвестировано 119 млн рублей, до сего периода функционирует в тестовом режиме и содержит сведения только о 192 обнаруженных локальных проблемах в сфере экологии в РФ. Кроме этого, ряд важнейших функций (в частности, кнопка «Отправить») совсем не работают. Как пояснили представители партии, в действительности количество правонарушений в сфере экологии кратно больше, а в ходе проведенного «Новыми людьми» опроса обнаружилось, что людям в целом неизвестно о таком сайте и тем более они не готовы пользоваться ФГИС для передачи властям сведений о ситуациях, которые могут вызвать экологические бедствия.
Для выполнения перезагрузки системы Нечаевым было предложено для получения данных от населения страны о правонарушениях в сфере охраны окружающей среды ввести специальный механизм реагирования через портал «Госуслуги», самый популярный госпортал у людей, чтобы все граждане с активной позицией, которые рассмотрели возможные признаки экологической проблемы, могли в короткие сроки через сайт «Госуслуги» отправить фотоснимок, видеоролик и любые другие материалы. Такие обращения, убеждены в НЛ, должны автоматически в режиме межведомственного взаимодействия отправляться во все общественные структуры власти, но не должны попасть под Закон «Об обращениях граждан».
«Требуется создание единого окна, куда можно легко подать жалобу и получить быстрое решение проблемы. Не следует больше запускать никому не известные дополнительные сайты, которые еще и не работают. Граждане готовы сообщать информацию об инцидентах нарушений в сфере экологии, но для этого нужен удобный работающий механизм наблюдений», - говорится в обращении партии «Новые люди».