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В Омской области продолжается череда смертей с COVID-19

В Омской области продолжается череда смертей с COVID-19

24 декабря 2020, 14:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
Скончались восемь пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным на четверг, 24 декабря в Омской области умерли еще 8 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов за время пандемии достигло 820. За сутки диагноз подтвердился у 240 заболевших, всего в регионе зафиксировано 28379 случаев «ковида». В России объявлено о 29935 заразившихся и 635 смертях.

Напомним, ранее стало известно о том, что областной «Центр крови» приготовил 90 доз плазмы, которые будут использоваться при лечении «ковидных» больных. Плазму берут у тех, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела. Вливание делают пациентам с тяжелым течением болезни.

#Новости#Смерть#Коронавирус COVID-19#Общество
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