В Омской области продолжается череда смертей с COVID-19

По данным на четверг, 24 декабря в Омской области умерли еще 8 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов за время пандемии достигло 820. За сутки диагноз подтвердился у 240 заболевших, всего в регионе зафиксировано 28379 случаев «ковида». В России объявлено о 29935 заразившихся и 635 смертях.