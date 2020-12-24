В Омской области продолжается череда смертей с COVID-19

По данным на четверг, 24 декабря в Омской области умерли еще 8 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов за время пандемии достигло 820. За сутки диагноз подтвердился у 240 заболевших, всего в регионе зафиксировано 28379 случаев «ковида». В России объявлено о 29935 заразившихся и 635 смертях.
Напомним, ранее стало известно о том, что областной «Центр крови» приготовил 90 доз плазмы, которые будут использоваться при лечении «ковидных» больных. Плазму берут у тех, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела. Вливание делают пациентам с тяжелым течением болезни.