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Российские нефтяные компании снизили проходку почти на 12%

Российские нефтяные компании снизили проходку почти на 12%

24 декабря 2020, 23:08
Фото: pixabay.com
За 11 месяцев 2020 года российские НК пробурили 918 километров разведочных скважин. Это на 11,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на общее снижение разведочного бурения, эксплуатационное бурение выросло на 0,2%. Этот показатель превысил 25 000 километров, пишет oilcapital.ru.

«Роснефть» за указанный период пробурила почти 233 километра в разведочных целях, что на 16% больше чем в прошлом году. Также компания нарастила эксплуатационное бурение на 9%. Данный показатель превысил 9627 километров.

«Башнефть», которая с 2016 года входит в концерн «Роснефть», на 5,1% снизила разведку (43,2 километра). По эксплуатационному бурению предприятие нарастило уровень почти до 492 километров, это больше чем за январь–ноябрь 2019 на 17,1%.

Наибольшее снижение по разведке зафиксировано в «Газпром нефти» — минус 41,1% (до 68,7 километров). При этом рост эксплуатационного бурения компании превысил 28% и достиг без малого 2910 километров.

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