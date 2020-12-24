Российские нефтяные компании снизили проходку почти на 12%

Несмотря на общее снижение разведочного бурения, эксплуатационное бурение выросло на 0,2%. Этот показатель превысил 25 000 километров, пишет oilcapital.ru.
«Роснефть» за указанный период пробурила почти 233 километра в разведочных целях, что на 16% больше чем в прошлом году. Также компания нарастила эксплуатационное бурение на 9%. Данный показатель превысил 9627 километров.
«Башнефть», которая с 2016 года входит в концерн «Роснефть», на 5,1% снизила разведку (43,2 километра). По эксплуатационному бурению предприятие нарастило уровень почти до 492 километров, это больше чем за январь–ноябрь 2019 на 17,1%.
Наибольшее снижение по разведке зафиксировано в «Газпром нефти» — минус 41,1% (до 68,7 километров). При этом рост эксплуатационного бурения компании превысил 28% и достиг без малого 2910 километров.