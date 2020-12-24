Российские нефтяные компании снизили проходку почти на 12%

«Башнефть», которая с 2016 года входит в концерн «Роснефть», на 5,1% снизила разведку (43,2 километра). По эксплуатационному бурению предприятие нарастило уровень почти до 492 километров, это больше чем за январь–ноябрь 2019 на 17,1%.