Омичей возмутили рекламные мониторы в самом в центре города

Сегодня в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» появилась жалоба на экраны, предназначенные для наружной рекламы. По словам автора поста, на площади возле Музыкального театра появился «бермудский треугольник».
Автор поста сфотографировал три монитора, которые видно омичам, заглянувшим на Театральную площадь. Омич возмутился, что до конца 2020 года осталось совсем немного, но он продолжает неприятно удивлять.
«Видимо рекламных щитов в центре Омска и колючей проволоки возле Метромоста оказалось недостаточно», — заявил автор.
После публикации снимка в комментариях поднялась волна обсуждений. Жителей возмутило, что у них не спросили мнения, прежде чем устанавливать такие подобные конструкции. Омичи рассердились, что город продолжают уродовать.
Ранее Город55 сообщал, что на рынке омской наружной рекламы появилась новая компания — ООО «Новость». Она основана в августе 2019 года неизвестным широким массам омским предпринимателем Владимиром Поповым. С 1 октября 2020 года компания стала принадлежать омичке Елене Подольской, а директором был назначен Евгений Подольский. О самой Елене Подольской ничего не известно, ранее в числе руководителей или совладельцев другого бизнеса она замечена не была.
Евгений Подольский до 14 декабря 2020 года имел статус индивидуального предпринимателя, однако был исключен из списка ЕГРИП. Его основной деятельностью в рамках ИП являлась торговля автотранспортными средствами и их запчастями. На рекламном рынке фамилия Подольского не фигурировала.