Омичей возмутили рекламные мониторы в самом в центре города

Ранее Город55 сообщал, что на рынке омской наружной рекламы появилась новая компания — ООО «Новость». Она основана в августе 2019 года неизвестным широким массам омским предпринимателем Владимиром Поповым. С 1 октября 2020 года компания стала принадлежать омичке Елене Подольской, а директором был назначен Евгений Подольский. О самой Елене Подольской ничего не известно, ранее в числе руководителей или совладельцев другого бизнеса она замечена не была.