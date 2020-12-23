ВЦИОМ озвучил мнение граждан России о проблемах системы здравоохранения

Также по результатам опроса ВЦИОМ стало очевидным, что тридцать четыре процента опрошенных россиян считают, что расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в селах и отдаленных территориях является наиболее важной задачей в системе здравоохранения. Проблема с оплатой работы медработников в период пандемии коронавируса оказалась на четвертом по популярности месте — ее считают важной двадцать восемь процентов респондентов. Двадцать три процента считают, что в первую очередь необходимо делать ремонт в медицинских учреждениях, а еще двадцать полагают, что наиболее важным является строительство новых лечебных учреждений.