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ВЦИОМ озвучил мнение граждан России о проблемах системы здравоохранения

ВЦИОМ озвучил мнение граждан России о проблемах системы здравоохранения

23 декабря 2020, 20:11
Фото: pixabay.com
Россияне считают, что цифровизация и реорганизация страховой системы в медицине менее важные проблемы, чем отсутствие лекарств и недостаток квалифицированных кадров.

Как пишет ng.ru, более семидесяти процентов россиян считают, что отечественная система здравоохранения работает достойно, но есть в данной сфере ряд проблем. В частности, сорок пять процентов россиян считают, что в совершенствовании системы здравоохранения неправильно выбрали приоритеты. По мнению россиян, прежде всего необходимо решить проблемы с дефицитом лекарств в аптеках и уже потом заниматься цифровизацией и реорганизацией страховой системы — так высказались сорок пять процентов респондентов.

ВЦИОМ провел опрос, согласно которому тридцать девять процентов опрошенных считают, что более глобальной проблемой, чем цифровизация и реорганизация, является нехватка квалифицированного медицинского персонала. В важности цифровизации и реорганизации страховой системы уверены только семь процентов респондентов.

Отмечается, что специалисты предлагали россиянам, независимо от их возраста и пола, выбрать один из нескольких вариантов. Оказалось, что проблема с медикаментами больше всего заботила людей до двадцати пяти лет, а недостаток врачей — людей старше шестидесяти лет.

Также по результатам опроса ВЦИОМ стало очевидным, что тридцать четыре процента опрошенных россиян считают, что расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в селах и отдаленных территориях является наиболее важной задачей в системе здравоохранения. Проблема с оплатой работы медработников в период пандемии коронавируса оказалась на четвертом по популярности месте — ее считают важной двадцать восемь процентов респондентов. Двадцать три процента считают, что в первую очередь необходимо делать ремонт в медицинских учреждениях, а еще двадцать полагают, что наиболее важным является строительство новых лечебных учреждений.

У четырнадцати процентов приоритетной является пропаганда здорового образа жизни. Тем не менее реальные приоритетные направления существенно отличаются от ожиданий граждан. К примеру, на цифровизацию системы осенью этого года уже выделили один миллиард рублей. На амбулаторное лечение от коронавируса направили пять миллиардов рублей, а на доплаты медицинским работникам — десять миллиардов рублей.

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