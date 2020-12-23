Город55
ГлавноеВсе новости
В омском парке появилась необычная скамейка и урна

В омском парке появилась необычная скамейка и урна

23 декабря 2020, 10:18
Фото: предоставлено Городу55
Особенность новой скамейки и урны в том, что их сделали из переработанных полиэтиленовых пакетов.

В редакцию Города55 прислали фотографии с необычной скамейкой и урной, которые появились в парке 30-летия ВЛКСМ. По словам омичей, их особенность заключается в том, что их создали из полиэтиленовых пакетов.

Новые достопримечательности сделали на мини-заводе, который открыли горожане этим летом. Для создания двух комплектов для парка использовали более 17 тыс выброшенных полиэтиленовых пакетов.

Судя по фотографиям, скамейку и урну выкрасили в цвет дерева. Однако не стоит заблуждаться, ведь они выполнены из пластика. Горожане решили бороться с проблемой пластикового мусора с помощью его переработки.

#Новости#Парк 30-летия ВЛКСМ#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57