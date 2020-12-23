В омском парке появилась необычная скамейка и урна

В редакцию Города55 прислали фотографии с необычной скамейкой и урной, которые появились в парке 30-летия ВЛКСМ. По словам омичей, их особенность заключается в том, что их создали из полиэтиленовых пакетов.
Новые достопримечательности сделали на мини-заводе, который открыли горожане этим летом. Для создания двух комплектов для парка использовали более 17 тыс выброшенных полиэтиленовых пакетов.
Судя по фотографиям, скамейку и урну выкрасили в цвет дерева. Однако не стоит заблуждаться, ведь они выполнены из пластика. Горожане решили бороться с проблемой пластикового мусора с помощью его переработки.