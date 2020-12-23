«Единая Россия» рассказала о защите трудовых прав граждан в эру ковида

За прошедшие месяцы единороссы предложили не лишать несовершеннолетних пенсии по потере кормильца, даже если те находят подработку в свободное от учебы время. По словам секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, в наши дни даже в случае временного трудоустройства несовершеннолетние лишаются социальных выплат. Об этом пишет «Наш город».