«Единая Россия» рассказала о защите трудовых прав граждан в эру ковида

За прошедшие месяцы единороссы предложили не лишать несовершеннолетних пенсии по потере кормильца, даже если те находят подработку в свободное от учебы время. По словам секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, в наши дни даже в случае временного трудоустройства несовершеннолетние лишаются социальных выплат. Об этом пишет «Наш город».
Представители «Единой России» с самого начала эпидемии начали создавать полезные законы, которые бы защитили людей от тяжелых последствий COVID-19. Стало проще оформлять пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Размер выплат увеличился вдвое, составив 6 700 рублей. До первого марта 2021 года продлили выплаты на детей до трех лет, пояснил Андрей Турчак.
Помимо этого, от подоходного налога освобождены врачи. Медики могут рассчитывать на кредитные каникулы. Правительство стимулирует работодателей нанимать людей, потерявших рабочие места из-за пандемии. Также единороссы внесли на рассмотрение депутатов законопроект, который устанавливает предельно допустимые цены на медицинские препараты в розницу. Лекарства теперь реально заказать онлайн.
Партии в уходящем году было важно отстоять права трудящихся. Парламентарии добились внесения поправок в ТК. Нововведения защитят права дистанционных работников. Изменения вступят в силу в первых числах 2021 года.
Работа по предоставлению соискателям как можно большего числа услуг в цифровом формате, связанных с поиском работы, вошла в число основных целей «Единой России», подчеркнул Андрей Турчак. Он добавил, что этот вопрос тщательно проработают в весеннюю сессию.
Единороссы уделяли много внимания проблеме упрощения разных процедур. Например, женщинам с маленькими детьми разрешили повышать квалификацию и получать дополнительное образование и по месту регистрации, и по месту жительства. Инвалидам будут выдавать средства реабилитации по месту их пребывания.
Также во время эпидемии партия не прерывала работу над законопроектом о продлении «дачной амнистии» на пять лет. Когда документ примут, россияне получат возможность регистрировать дачи в упрощенном порядке. Еще депутаты поддержали поправки, которые позволяют Фонду содействия реформированию ЖКХ использовать заемные деньги для оперативного расселения жильцов ветхих домов.
В ходе весенней сессии партия продолжит работу над законопроектом о беззаявительном порядке получения страховой и социальной пенсии по инвалидности и законопроектом о «гаражной амнистии». Кроме того, единороссы готовят к внесению в Государственную думу проект закона о защите минимального дохода граждан от взысканий, сообщается на сайте «Единой России».
“Подводя итоги работы Законодательного Собрания в осеннюю сессию, хочу отметить, что несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, нам удалось уделить внимание как вопросам, затрагивающим все сферы экономического развития региона, таким как участие Омской области в федеральных государственных программах, реализация областных целевых программ и формирование и исполнение областного бюджета, так и узконаправленным. Несомненно, что значительное внимание уделялось законопроектам, касающихся сферы здравоохранения.
В двух чтениях нами рассмотрен проект закона Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Предлагаемый к принятию бюджет сбалансирован по доходам и расходам”, - сказал Александр Артемов, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Омской области, заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области.