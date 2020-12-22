На окраине Омска закрыли опасную водонапорную башню

Кирпичная водонапорная башня находится в 25 метрах западнее дома № 222 в 18-м Военном городке. Постройка долгое время оставалась бесхозной, но доступ к ней оставался открытым. В городском департаменте общественной безопасности обратили на это внимание, и теперь омичи не смогут попасть внутрь: башню законсервировали 16 декабря.