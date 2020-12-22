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На окраине Омска закрыли опасную водонапорную башню

На окраине Омска закрыли опасную водонапорную башню

22 декабря 2020, 17:24
Фото: pixabay.com
В Омске закрыли водонапорную башню, которая долгое время оставалась невостребованной, и потому угрожала жизни и здоровью горожан. Как сообщили в пресс-службе мэрии Омска, башню законсервировали.

Кирпичная водонапорная башня находится в 25 метрах западнее дома № 222 в 18-м Военном городке. Постройка долгое время оставалась бесхозной, но доступ к ней оставался открытым. В городском департаменте общественной безопасности обратили на это внимание, и теперь омичи не смогут попасть внутрь: башню законсервировали 16 декабря.

Отмечается, что башня - не единственный опасный объект. Все невостребованные строения находятся на контроле городских властей, их консервируют или сносят, чтобы обеспечить безопасность горожан.

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