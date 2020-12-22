Более 800 омичей умерли от коронавируса

Ранее в профильном ведомстве раскрыли подробности, касающиеся открытия амбулаторных «ковидных» центров. На данный момент их четыре: к поликлинике № 4 и в ГБ Кабанова присоединились ГБ-11 и МСЦ-4. Отмечается, что работа таких центров наиболее важна для пациентов с хроническими заболеваниями, состояние которых требует пристального наблюдения.