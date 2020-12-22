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Более 800 омичей умерли от коронавируса

Более 800 омичей умерли от коронавируса

22 декабря 2020, 14:53
Фото: Pixabay
За сутки скончались восемь пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Такие цифры озвучили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По информации на вторник, 12 декабря умерли еще 8 омичей с коронавирусом. Общее количество летальных исходов за время пандемии – 803. «Ковид» диагностировали у 240 жителей региона, всего заразились 27898 омичей. В России объявлено о 28776 новых случаях и 561 смерти.

Ранее в профильном ведомстве раскрыли подробности, касающиеся открытия амбулаторных «ковидных» центров. На данный момент их четыре: к поликлинике № 4 и в ГБ Кабанова присоединились ГБ-11 и МСЦ-4. Отмечается, что работа таких центров наиболее важна для пациентов с хроническими заболеваниями, состояние которых требует пристального наблюдения.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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