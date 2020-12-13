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Posted 13 декабря 2020,, 13:58

Published 13 декабря 2020,, 13:58

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Самолеты с вахтовиками задержали на пути в Омск

13 декабря 2020, 13:58
Сразу два рейса прибудут в омский аэропорт с опозданием — из Ханты-Мансийска и Сургута. При их вылете из Омска также возможна задержка. Все изменения отражены на сайте омского аэропорта.

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» должен был прибыть из Сургута в Омск в 15:05. Однако теперь борт ожидают не раньше 20:00, согласно данным официального сайта. На момент публикации пассажиры еще были в пути. В обратном направлении тоже вероятна задержка рейса. Изначально отправление планировалось в 22:00, теперь же назначено на 2 часа ночи.

Задерживается еще один рейс этого же перевозчика — из Ханты-Мансийска. Самолет ожидают в Омске не раньше 01:30 ночи. Хотя должен был прилететь еще днем. После задержания прибытие назначили на 21:10. Однако на момент публикации в статусе рейса снова значится «задержан».

Отметим, на борту обоих самолетов находятся вахтовики.

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