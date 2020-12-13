Самолеты с вахтовиками задержали на пути в Омск

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» должен был прибыть из Сургута в Омск в 15:05. Однако теперь борт ожидают не раньше 20:00, согласно данным официального сайта. На момент публикации пассажиры еще были в пути. В обратном направлении тоже вероятна задержка рейса. Изначально отправление планировалось в 22:00, теперь же назначено на 2 часа ночи.