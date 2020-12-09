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Posted 9 декабря 2020,, 08:44

Published 9 декабря 2020,, 08:44

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Ответственный за похоронщиков в Омске уволился через три месяца после назначения

9 декабря 2020, 08:44
Спустя три месяца работы в Омске замглавы департамента городского хозяйства мэрии Евгений Захаров, ответственный за похоронщиков, уволился. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

В департаменте изданию уточнили, что его обязанности будет исполнять начальник отдела коммунально-бытового хозяйства Дмитрий Сабаров.

Городу55 информацию об увольнении Захарова подтвердили в пресс-службе мэрии и сообщили, что он уволился из ведомства по собственному желанию.

Информация о назначении Евгения Захарова появилась в сентябре этого года. Он курировал «Комбинат специальных услуг» и сферу похоронного дела в городе. Захаров приехал в Омск из Москвы, где некоторое время назад был главным экспертом отдела муниципального контроля Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского муниципального района Московской области и замдиректора «Уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного дела».

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