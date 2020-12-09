Ответственный за похоронщиков в Омске уволился через три месяца после назначения

Информация о назначении Евгения Захарова появилась в сентябре этого года. Он курировал «Комбинат специальных услуг» и сферу похоронного дела в городе. Захаров приехал в Омск из Москвы, где некоторое время назад был главным экспертом отдела муниципального контроля Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского муниципального района Московской области и замдиректора «Уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного дела».