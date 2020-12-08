Спикер парламента Карелии в свои выходные помогает медикам в реанимации

Элиссан Шандалович еще весной направил в минздрав запрос на включение его в резервный список медицинских кадров. Дело в том, что он долгое время возглавлял медвежьегорскую ЦРБ и у него есть действующий сертификат анестезиолога-реаниматолога. Теперь он работает в реанимационном отделении больницы, которой ранее руководил, пишет rk.karelia.ru.