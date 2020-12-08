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Posted 8 декабря 2020,, 15:12

Published 8 декабря 2020,, 15:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Спикер парламента Карелии в свои выходные помогает медикам в реанимации

8 декабря 2020, 15:12
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович бесплатно помогает в реанимации центральной районной больницы Медвежьегорска.

Элиссан Шандалович еще весной направил в минздрав запрос на включение его в резервный список медицинских кадров. Дело в том, что он долгое время возглавлял медвежьегорскую ЦРБ и у него есть действующий сертификат анестезиолога-реаниматолога. Теперь он работает в реанимационном отделении больницы, которой ранее руководил, пишет rk.karelia.ru.

По словам Галины Алуповой, возглавляющей эту больницу в настоящее время, Шандалович сам предложил помощь, понимая, какую нехватку специалистов сейчас испытывают медучреждения. Он следит за тяжелыми пациентами, подключает их к аппаратам искусственной вентиляции легких, а также корректирует лечение.

К слову, помощь медикам предложил еще один карельский парламентарий – Алексей Хейфец. Он также является обладателем действующего сертификата анестезиолога-реаниматолога.

Следует отметить, что в Карелии складывается довольно сложная обстановка с заболеваемостью ковидом. За минувшие сутки его обнаружили еще у 388 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии.

Медики сообщают о росте заболеваемости среди детей. На данный момент уже 38 детсадовских групп находятся на карантине. Для снижения уровня заболеваемости среди детей младшие классы уйдут на каникулы досрочно – 19 декабря. Что касается средних и старших классов, то они до конца четверти перейдут на удаленный формат обучения.

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