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Posted 3 декабря 2020,, 11:14

Published 3 декабря 2020,, 11:14

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Названо имя нового управделами в мэрии Омска

3 декабря 2020, 11:14
Стало известно, кто будет руководить управлением делами администрации Омска. Как сообщают «Коммерческие вести», на эту должность назначили Светлану Абдулазиеву.

До назначения Абдулазиева с июня работала в ведомстве в качестве исполняющего обязанности управляющего делами мэрии. До освобождения Олега Зарембы с должности руководителя подразделения она была его заместителем.

О Светлане Абдулазиевой известно, что она получила образование филолога и долгое время работала по специальности в школе № 145 в Авиагородке. В августе 2012 года она стала советником управляющего делами мэрии Омска, а в июле 2019 года стала заместителем главы управления.

Напомним, в мае этого года бывший глава ведомства Олег Заремба был отстранен от должности, но остался вице-мэром города.

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