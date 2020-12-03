Названо имя нового управделами в мэрии Омска

Posted 3 декабря 2020,, 11:14
Published 3 декабря 2020,, 11:14
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
До назначения Абдулазиева с июня работала в ведомстве в качестве исполняющего обязанности управляющего делами мэрии. До освобождения Олега Зарембы с должности руководителя подразделения она была его заместителем.
О Светлане Абдулазиевой известно, что она получила образование филолога и долгое время работала по специальности в школе № 145 в Авиагородке. В августе 2012 года она стала советником управляющего делами мэрии Омска, а в июле 2019 года стала заместителем главы управления.
Напомним, в мае этого года бывший глава ведомства Олег Заремба был отстранен от должности, но остался вице-мэром города.