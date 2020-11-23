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Posted 23 ноября 2020,, 12:42

Published 23 ноября 2020,, 12:42

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

ВКонтакте и телеканал «Россия» запускают проект к новому сезону «Синей птицы»

23 ноября 2020, 12:42
ВКонтакте и телеканал «Россия» запускают сразу несколько акций к старту нового сезона всероссийского конкурса детских талантов «Синяя птица».

Пользователи смогут выбрать своего победителя в голосовании, примерить тематическую маску ВКонтакте и присоединиться к челленджу в «Клипах» ВКонтакте, лучшие видео которого попадут в эфир телеканала.

Новый сезон «Синей птицы» пройдёт под девизом «Вся власть юным талантам!». Изменится многое: правила, жюри, музыка, студия. Шоу выходит каждое воскресенье в 18:15 на телеканале «Россия».

Мини-приложение

Сервис «Синяя птица» (vk.com/tvptica2020) объединит все активности конкурса, которые доступны пользователям ВКонтакте. Здесь зрители смогут узнать интересные факты об участниках, посмотреть и обсудить выступления. Именно в мини-приложении пользователи выберут победителя по версии ВКонтакте. Лидер голосования получит в финале специальный приз от соцсети.

Более того, в сервисе можно будет получить промокод от Еды ВКонтакте и присоединиться к интерактивам: например, примерить новую тематическую маску (vk.com/mask-98653861_20272).

Челлендж #ВсяВластьТалантам

В Клипах ВКонтакте начинается челлендж, в котором пользователи показывают свои таланты. Чтобы принять участие, нужно снять видео и опубликовать его в разделе «Клипы» с хештегом #ВсяВластьТалантам.

Лучшие клипы появятся в эфире телеканала «Россия», в официальных сообществах канала и конкурса «Синяя птица» в социальных сетях, а также на странице проекта на медиаплатформе СМОТРИМ: smotrim.ru/ptica

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