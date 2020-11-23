ВКонтакте и телеканал «Россия» запускают проект к новому сезону «Синей птицы»

Posted 23 ноября 2020,, 12:42
Published 23 ноября 2020,, 12:42
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Пользователи смогут выбрать своего победителя в голосовании, примерить тематическую маску ВКонтакте и присоединиться к челленджу в «Клипах» ВКонтакте, лучшие видео которого попадут в эфир телеканала.
Новый сезон «Синей птицы» пройдёт под девизом «Вся власть юным талантам!». Изменится многое: правила, жюри, музыка, студия. Шоу выходит каждое воскресенье в 18:15 на телеканале «Россия».
Мини-приложение
Сервис «Синяя птица» (vk.com/tvptica2020) объединит все активности конкурса, которые доступны пользователям ВКонтакте. Здесь зрители смогут узнать интересные факты об участниках, посмотреть и обсудить выступления. Именно в мини-приложении пользователи выберут победителя по версии ВКонтакте. Лидер голосования получит в финале специальный приз от соцсети.
Более того, в сервисе можно будет получить промокод от Еды ВКонтакте и присоединиться к интерактивам: например, примерить новую тематическую маску (vk.com/mask-98653861_20272).
Челлендж #ВсяВластьТалантам
В Клипах ВКонтакте начинается челлендж, в котором пользователи показывают свои таланты. Чтобы принять участие, нужно снять видео и опубликовать его в разделе «Клипы» с хештегом #ВсяВластьТалантам.
Лучшие клипы появятся в эфире телеканала «Россия», в официальных сообществах канала и конкурса «Синяя птица» в социальных сетях, а также на странице проекта на медиаплатформе СМОТРИМ: smotrim.ru/ptica