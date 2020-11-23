СберИндекс проанализировал, как экономика России справляется со второй волной COVID

Потребительские расходы сократились в октябре на 2,7% г/г. Поступления на счета МСП снизились на 0,7% в годовом выражении. Номинальный ФОТ остаётся на уровнях 2019 г., но, если бы не коронавирус, реальные трудовые доходы граждан были бы на 8,9% выше.