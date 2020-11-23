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Posted 23 ноября 2020,, 04:23

Published 23 ноября 2020,, 04:23

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

СберИндекс проанализировал, как экономика России справляется со второй волной COVID

23 ноября 2020, 04:23
Экономическая динамика замедляется по всем основным направлениям, сообщают аналитики СберИндекса. Однако, в отличие от апреля-мая, текущее замедление не носит характера обвального и не является внезапной остановкой всей экономики.

Потребительские расходы сократились в октябре на 2,7% г/г. Поступления на счета МСП снизились на 0,7% в годовом выражении. Номинальный ФОТ остаётся на уровнях 2019 г., но, если бы не коронавирус, реальные трудовые доходы граждан были бы на 8,9% выше.

Наступление второй волны совпало с моментом, когда уже был удовлетворён отложенный спрос, сформировавшийся во время локдауна в апреле-мае. В ответ на возросшую угрозу заражения потребитель изменил поведение и постепенно сокращает траты, которые связаны с посещением многолюдных мест.

Сильное давление испытывают те сегменты, которые нельзя перенести онлайн. Более других страдает туриндустрия (–61,1% г/г), так как сохраняются существенные ограничения мобильности населения между странами. Вторая волна коронавируса существенно сократила спрос на услуги кафе, баров, ресторанов (–29,6% г/г), индустрии красоты (–21,4% г/г) и развлечений (–61,5% г/г). В прошлом месяце начали характерно расти траты на продовольствие (+6,6% г/г), лекарства и медицинские товары (+19,9% г/г).

Среди регионов с повышенным уровнем опасности заражения вклад пандемии в спад потребления составил в среднем более 25%. Аналитики СберИндекса подчёркивают, что до настоящего момента не наблюдается признаков драматического ухудшения ситуации. Происходит замедление, которое вызвано нежеланием потребителя рисковать, а также параллельным возвращением некоторых ограничительных мер.

Подробности — в нашем исследовании.

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