В центре Омска появится зимний городок с ананасами и елкой из подарков

Согласно документам закупки, ледовый городок должен появиться к Новому году в Выставочном сквере в центре города. Пространства должны украсить ледовыми фигурами, гирляндами и световыми конструкциями, а изюминками оформления станут «Ледяные букеты», снеговики-садовники и ананасы. Праздничное дерево же будет состоять из ледяных подарков.
В документах отмечается, что сквер должны подготовить к проведению общегородских праздников и гуляний. Однако неизвестно, будут ли они вообще: на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России вводят строгие ограничения, и есть вероятность, что Омска они также коснутся.
Тем не менее, власти готовы потратить на оформление сквера 4.5 млн рублей. Деньги выделяются из бюджета Омска в рамках подготовки в Новому году. Выбрать победителя аукциона должны 23 ноября этого года, а закончить работы подрядчик должен к 25 декабря 2020 года. Отмечается, что гарантия на установленные фигуры и конструкции будет действовать до 15 января 2021 года.