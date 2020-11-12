В центре Омска появится зимний городок с ананасами и елкой из подарков

Тем не менее, власти готовы потратить на оформление сквера 4.5 млн рублей. Деньги выделяются из бюджета Омска в рамках подготовки в Новому году. Выбрать победителя аукциона должны 23 ноября этого года, а закончить работы подрядчик должен к 25 декабря 2020 года. Отмечается, что гарантия на установленные фигуры и конструкции будет действовать до 15 января 2021 года.