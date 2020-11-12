В Омской области 226 человек заболели коронавирусом

По данным на 12 ноября, за последние сутки в Омской области зарегистрировали 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 185 из Омска, 12 — из Омского района, семь — из Муромцевского района, четыре — из Таврического района, по три — из Любинского и Калачинского районов, по два — из Черлакского, Павлоградского, Кормиловского и Нововаршавского районов, по одному — в Называевском, Полтавском, Знаменском и Шербакульском районах.