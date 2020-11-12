В Омской области 226 человек заболели коронавирусом

По данным на 12 ноября, за последние сутки в Омской области зарегистрировали 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 185 из Омска, 12 — из Омского района, семь — из Муромцевского района, четыре — из Таврического района, по три — из Любинского и Калачинского районов, по два — из Черлакского, Павлоградского, Кормиловского и Нововаршавского районов, по одному — в Называевском, Полтавском, Знаменском и Шербакульском районах.
Общее число зараженных достигло 18 350 человек. Также с начала пандемии от коронавируса вылечились 12 715 человек, из которых 110 — за последние сутки. Число смертей стало больше на 7 и достигло 485.
На домашнем карантине находятся 3 151 человек, с медицинского наблюдения сняли 79 930 человек. В девяти омских лабораториях провели 4 641 тест, за весь период их количество составляет 687 316.