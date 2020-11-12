Омская область вошла в ТОП-10 регионов по экономической значимости НКО

По мнению эксперта, некоммерческий сектор играет важную роль в развитии отечественной экономики и инфраструктуры социальной сферы. Омская область оказалась в ТОП-10 регионов по экономической значимости социально ориентированных НКО наряду с Москвой, Татарстаном, Самарской областью и Санкт-Петербургом.
Также регион в десятке лидеров по активности СОНКО. Показатель определялся по количеству в официальных реестрах и результативность от получения президентских грантов.
«В Омской области действуют свыше 2,5 тысяч некоммерческих организаций, и более половины из них имеют социальную направленность. Зачастую они становятся главными помощниками власти, выявляют потребности населения, решают проблемы на местах, предлагают необходимые услуги и являются драйвером развития гражданского общества», - рассказала член Общественной палаты России, руководитель Омского центра инноваций социальной сферы Ирина Сербина.
В рейтинге учитывали уровень поддержки общественников со стороны властей, где Омская область вошла в ТОП-20. В соответствии с общими результатами рейтинга третьего сектора, региона занимает 15 место из 85 регионов и входит в группу лидеров, «обладающих сбалансированными характеристиками».
Для составления рейтинга изучено 39 показателей, 185 единиц информации по каждому из 85 регионов, проведен экспертный опрос, охвативший 1700 участников из всех регионов.