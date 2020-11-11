Власти ищут насосы для осушения Красногорского гидроузла под Омском

Красногорский гидроузел начали строить в 2011 году, чтобы решить проблему с нестабильным уровнем воды в Иртыше. Сдать объект должны были к 300-летию Омска в 2016 году, но с 2014 года строительство прекратилось из-за банкротства НПО «Мостовик». Ежегодно с 2016 года гидроузел нуждается в откачке воды, в прошлом году на это было потрачено 8.6 млн рублей.