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Власти ищут насосы для осушения Красногорского гидроузла под Омском

Власти ищут насосы для осушения Красногорского гидроузла под Омском

11 ноября 2020, 12:16
Фото: скриншот Яндекс.Карты
На портале госзакупок появился аукцион на поиск организации, которая займется снижением уровня воды в недостроенном Красногорском гидроузле. На работы готовы потратить более 5 млн рублей.

Объявление о проведении аукциона разместило казенное учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Согласно документации закупки, подрядчик должен будет осушить гидроузел в селе Красная Горка под Омском с помощью 32 мощных насосов четырех видов. Обслуживать насосное оборудование должны круглосуточно сменами не менее трех человек.

Работы оценивают в 5.093 млн рублей, но подрядчик может согласиться и на меньшую плату. Итоги аукциона подведут 24 ноября этого года, а проводить работы подрядчик должен с 1 января до 17 марта 2021 года — примерно в это время в регионе начинается активное снеготаяние.

Красногорский гидроузел начали строить в 2011 году, чтобы решить проблему с нестабильным уровнем воды в Иртыше. Сдать объект должны были к 300-летию Омска в 2016 году, но с 2014 года строительство прекратилось из-за банкротства НПО «Мостовик». Ежегодно с 2016 года гидроузел нуждается в откачке воды, в прошлом году на это было потрачено 8.6 млн рублей.

#Новости#Вода#Омск сегодня#Город
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