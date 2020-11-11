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Тиктокер из омской деревни залез на березу, чтобы рассказать губернатору о проблеме

Тиктокер из омской деревни залез на березу, чтобы рассказать губернатору о проблеме

11 ноября 2020, 17:55
Фото: Pixabay
Алексей Дудоладов, известный как «Омский колхозник», живет в деревне Станкевичи Называевского района. Студент не может участвовать в дистанционных занятиях из-за проблем с интернетом. Видеообращение появилось в TikTok.

У тиктокера под ником «Леха из деревни» более 100 тысяч подписчиков, некоторые видео набирают миллионы просмотров. В своем свежем видео Алексей обратился к губернатору Александру Буркову. Молодой человек рассказал, что Омский институт водного транспорта, в котором он учится, с этой недели ушел на «дистант». Для того, чтобы выйти на связь с преподавателями, Алексею приходится уходить за 300 метров от деревни и карабкаться на 8-метровую березу.

«Появилась проблема выхода в интернет. Дома у меня только 2G. Не могу выйти в образовательную среду, потому что не грузит. Приходится идти в лес и оттуда заходить в ZOOM, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не пропускаю просто так», - поделился студент.

Тиктокер и раньше «ловил интернет» на дереве: к примеру, летом он вел с березы прямые эфиры. Однако, как подчеркивает Алексей, «сейчас не май месяц на дворе, приходится жертвовать своим здоровьем».

Парень обратился к губернатору от лица всех студентов, которые столкнулись с такой проблемой. «Как решить этот вопрос?» - интересуется юноша.

Фото: скриншот tiktok.com/@omskiy.kolhoznik

#Новости#Соцсети#Интернет#Общество
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