Омский Минздрав официально покинули Малова и Бутаев

Напомним, Ирину Солдатову отправили в отставку после скандала со скорыми, врачи которых не могли передать пациентов с коронавирусом в больницы из-за нехватки мест. Медики 10 часов ездили по городу, но везде им отказывали. Тогда было принято решение остановиться у здания областного Минздрава с включенными сиренами. Спустя несколько минут места нашлись.