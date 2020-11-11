Омский Минздрав официально покинули Малова и Бутаев

На высокие посты они были назначены по инициативе экс-главы Минздрава Ирины Солдатовой. В ведомстве Малова отвечала за оказание медицинской помощи населению, а Бутаев курировал вопросы, связанные с лекарственным обеспечением.
Напомним, Ирину Солдатову отправили в отставку после скандала со скорыми, врачи которых не могли передать пациентов с коронавирусом в больницы из-за нехватки мест. Медики 10 часов ездили по городу, но везде им отказывали. Тогда было принято решение остановиться у здания областного Минздрава с включенными сиренами. Спустя несколько минут места нашлись.
На следующий день Росздравнадзор начал проверку. От работы временно отстранили Малову. Спустя несколько дней губернатор отправил в отставку главу омского Минздрава. На ее место назначен экс-главврач омской БСМП №1 Александр Мураховский.