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Омский Минздрав официально покинули Малова и Бутаев

Омский Минздрав официально покинули Малова и Бутаев

11 ноября 2020, 16:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Сегодня, 11 ноября, на заседании регионального правительства было принято решение официально уволить заместителей главы регионального Минздрава Анастасию Малову и Георгия Бутаева.

На высокие посты они были назначены по инициативе экс-главы Минздрава Ирины Солдатовой. В ведомстве Малова отвечала за оказание медицинской помощи населению, а Бутаев курировал вопросы, связанные с лекарственным обеспечением.

Напомним, Ирину Солдатову отправили в отставку после скандала со скорыми, врачи которых не могли передать пациентов с коронавирусом в больницы из-за нехватки мест. Медики 10 часов ездили по городу, но везде им отказывали. Тогда было принято решение остановиться у здания областного Минздрава с включенными сиренами. Спустя несколько минут места нашлись.

На следующий день Росздравнадзор начал проверку. От работы временно отстранили Малову. Спустя несколько дней губернатор отправил в отставку главу омского Минздрава. На ее место назначен экс-главврач омской БСМП №1 Александр Мураховский.

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