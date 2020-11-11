Чукотское село Рыркайпи «окружили» белые медведи

Как сообщает muksun.fm, пока звери не выказывают агрессии по отношению к людям. Но один медведь уже гулял по селу в течение длительного времени, пугая местных жителей. Его удалось отогнать к сородичам только с помощью сигнальных ракет.
Полностью убрать опасных животных от села мешает плохое состояние дорог. А подготовка так называемой кормовой точки для медведей на Мысе Кожевникова не сработала. Теперь региональные власти хотят сделать в населенном пункте более сильное освещение и огородить детский сад и школу.