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В Омской области назвали число новых жертв коронавируса

В Омской области назвали число новых жертв коронавируса

10 ноября 2020, 17:03
Фото: Медиахолдинг 1MI
По данным омского Минздрава, за последние сутки в регионе от коронавируса скончались пять человек, с апреля общее число умерших от COVID-19 – 498 человек. Инфекцию выявили у 223 жителей региона. Общее количество пациентов – 17 899 с начала пандемии.

Выздоровевших стало больше на 103 человек, в Омской области всего вылечились от COVID-19 уже 12 498 человек.

Коронавирус выявили в следующих районах: Омск – 180, Омский район – 12, Знаменский район – 6, Горьковский район – 4, Большереченский, Таврический, Муромцевский, Шербакульский районы – по 3, Кормиловский, Исилькульский, Черлакский районы – 2, Русско-Полянский, Марьяновский, Нововаршавский районы – по 1 новому случаю.

За сутки омские лаборатории провели 3 349 исследований, а за все время – 673 478.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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