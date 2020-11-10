В Омской области назвали число новых жертв коронавируса

По данным омского Минздрава, за последние сутки в регионе от коронавируса скончались пять человек, с апреля общее число умерших от COVID-19 – 498 человек. Инфекцию выявили у 223 жителей региона. Общее количество пациентов – 17 899 с начала пандемии.

Выздоровевших стало больше на 103 человек, в Омской области всего вылечились от COVID-19 уже 12 498 человек. Коронавирус выявили в следующих районах: Омск – 180, Омский район – 12, Знаменский район – 6, Горьковский район – 4, Большереченский, Таврический, Муромцевский, Шербакульский районы – по 3, Кормиловский, Исилькульский, Черлакский районы – 2, Русско-Полянский, Марьяновский, Нововаршавский районы – по 1 новому случаю. За сутки омские лаборатории провели 3 349 исследований, а за все время – 673 478.