В Омске презентовали новые трамваи «Спектр», в которых будет тепло зимой

24 новых трамвая выйдут на маршруты до конца года. Так, на маршрут № 2 поставят восемь новых вагонов. Первая партия из 12 трамваев уже готова к эксплуатации. Современные вагоны вмещают до 178 пассажиров. Есть площадка для детских колясок и инвалидных кресел.
Рабочее место для водителя отличается повышенными эргономическими характеристиками. Предусмотрено компьютерное управление основными системами вагона, который оборудован навигационной системой ГЛОНАСС. Гарантийный срок — два года. На протяжении всего срока службы, а это 30 лет, производитель гарантирует поставку запчастей.
Как подчеркнул Александр Бурков, приобретение 24 трамваев стало самым выгодным контрактом из всех недавних проектов, связанных с обновлением муниципального транспорта. Регион заключил контракт на сумму 688 миллионов рублей с АО «Уралтрансмаш», входящим в состав «Уралвагонзавода». Трамваи были куплены по весенним ценам — сейчас их стоимость выше. Помимо экономической выгоды, важный аспект — решение вопроса сохранения трамвайного парка.
«Он был сильно изношен, мы могли практически потерять этот вид транспорта в городе. А у нас на самом деле очень много омичей, которые привыкли к нему, для них нужно сохранить трамвай. И ключевой момент — это экологический чистый вид транспорта. Таким образом, этот шаг был, на мой взгляд, правильным, и этот контракт, новые трамваи „Спектр“ порадуют омичей», — отметил Александр Бурков.
Как подчеркнула Оксана Фадина, работа по обновлению подвижного состава в городе ведется системно.
«Ежедневно на линию выходит 60 трамваев, теперь к ним добавятся новые. Я уверена, что омичам понравятся новые трамваи — они безопасны, обкатаны в Сибири. Производители уверяют, что никто не замерзнет зимой. Транспорт достаточно удобный для всех пассажиров. Мы продолжим свою работу совместно с губернатором по развитию транспорта. В расходах заложены суммы на постепенную реконструкцию и реновацию дорожного полотна, потому что оно в изношенном состоянии, и на это необходимо около 1 миллиарда», — прокомментировала Оксана Фадина.
Она поблагодарила губернатора Александра Буркова за эффективный вклад в антикризисное управление транспортной отраслью и возможность строить сбалансированный бизнес-план по ее дальнейшему развитию.