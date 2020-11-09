В Омске презентовали новые трамваи «Спектр», в которых будет тепло зимой

«Ежедневно на линию выходит 60 трамваев, теперь к ним добавятся новые. Я уверена, что омичам понравятся новые трамваи — они безопасны, обкатаны в Сибири. Производители уверяют, что никто не замерзнет зимой. Транспорт достаточно удобный для всех пассажиров. Мы продолжим свою работу совместно с губернатором по развитию транспорта. В расходах заложены суммы на постепенную реконструкцию и реновацию дорожного полотна, потому что оно в изношенном состоянии, и на это необходимо около 1 миллиарда», — прокомментировала Оксана Фадина.