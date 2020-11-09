Омская область получила 73 млн на закупку лекарств для лечения COVID-19 на дому

Владимир Путин поручил распределить между регионами 10 млрд рублей. Решение принято по итогам совещания 28 октября. При расчете средств для конкретного региона учитывали коечный фонд и показатели заболеваемости коронавирусом в сентябре-октябре.
Путин подчеркнул, что средства можно потратить лишь на борьбу с инфекцией – улучшение материально-технической базы, закупку тестов, СИЗ и обеспечение транспортного обслуживания в сфере оказания медпомощи.
Также 5 млрд из федерального бюджета распределили между регионами на закупку именно препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Омская область и этой суммы получила 72.5 млн рублей. Общий размер дотаций на борьбу с инфекцией составил 89.1 млн рублей. Перечь лекарственных средств определили заранее.