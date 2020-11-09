Омская область получила 73 млн на закупку лекарств для лечения COVID-19 на дому

Также 5 млрд из федерального бюджета распределили между регионами на закупку именно препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Омская область и этой суммы получила 72.5 млн рублей. Общий размер дотаций на борьбу с инфекцией составил 89.1 млн рублей. Перечь лекарственных средств определили заранее.