Минобороны РФ на год сдвинуло срок сдачи нового кадетского корпуса в Омске

В министерстве обороны РФ назвали новые сроки сдачи кадетского корпуса в Омске, который хотят построить на пересечении улиц Суворова и 60 лет Победы. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» депутат Госдумы Олег Смолин.

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В документе говорится, что новый корпус изначально планировали построить только к лету 2022 года, а не 2021, как сообщал первый замминистра региональной безопасности Геннадий Привалов. Сроком сдачи нового военного корпуса на 560 мест значится 29 апреля 2022 года. Об историческом же здании кадетского корпуса в центре Омска данных в Минобороны не предоставили, его дальнейшая судьба остается неизвестной. «В настоящее время старые фонды образовательного учреждения являются собственностью Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации и закреплены на праве оперативного управления за Омским кадетским корпусом. Решение о дальнейшей эксплуатации старых фондов будет принято с учетом потребности войск Центрального военного округа, технического состояния и ремонтопригодности», — говорится в документе за подписью первого замминистра обороны РФ Валерия Герасимова.