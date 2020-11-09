Город55
ГлавноеВсе новости
Минобороны РФ на год сдвинуло срок сдачи нового кадетского корпуса в Омске

Минобороны РФ на год сдвинуло срок сдачи нового кадетского корпуса в Омске

9 ноября 2020, 20:03
Фото: okvk.mil.ru
В министерстве обороны РФ назвали новые сроки сдачи кадетского корпуса в Омске, который хотят построить на пересечении улиц Суворова и 60 лет Победы. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» депутат Госдумы Олег Смолин.

В документе говорится, что новый корпус изначально планировали построить только к лету 2022 года, а не 2021, как сообщал первый замминистра региональной безопасности Геннадий Привалов. Сроком сдачи нового военного корпуса на 560 мест значится 29 апреля 2022 года.

Об историческом же здании кадетского корпуса в центре Омска данных в Минобороны не предоставили, его дальнейшая судьба остается неизвестной.

«В настоящее время старые фонды образовательного учреждения являются собственностью Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации и закреплены на праве оперативного управления за Омским кадетским корпусом. Решение о дальнейшей эксплуатации старых фондов будет принято с учетом потребности войск Центрального военного округа, технического состояния и ремонтопригодности», — говорится в документе за подписью первого замминистра обороны РФ Валерия Герасимова.

#Новости#Омский кадетский военный корпус#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57