Иностранные студенты жалуются на проблемы с въездом в Россию

Авторы «Мейстер» подчеркивают, что эпидемия китайской коронавирусной инфекции не рядовая ситуация. Принятые меры — это забота о жизнях граждан. Такие же запреты на въезд действуют во многих государствах, в том числе в Китае. При этом в Поднебесной обстановка с коронавирусом COVID-19 более благополучная, чем в Европе или Америке.