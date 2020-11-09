Иностранные студенты жалуются на проблемы с въездом в Россию

Жалобы пока не носят массовый характер, однако ряд студентов все-таки создали петиции властям. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».
Студентов можно понять. Карантин стал преградой для их обучения в России. Нередко иностранные граждане платят деньги за учебу в отечественных высших учебных заведения.
Авторы «Мейстер» подчеркивают, что эпидемия китайской коронавирусной инфекции не рядовая ситуация. Принятые меры — это забота о жизнях граждан. Такие же запреты на въезд действуют во многих государствах, в том числе в Китае. При этом в Поднебесной обстановка с коронавирусом COVID-19 более благополучная, чем в Европе или Америке.
Как продолжит развиваться ситуация, предугадать сложно. Решение об открытии границ принимает Роспотребнадзор. Министерство обороны России делает все возможное. Представители ведомства взаимодействуют с руководителями ВУЗов. Это необходимо для совершенствования формата удаленного обучения. Например, в Финансовом университете разработали персональные планы работы для учащихся из-за рубежа. Речь идет о еженедельных консультациях, онлайн лекциях, рассылке учебных материалов и тому подобном.
Авторы телеграм-канала признают, что заминки в данном процессе время от времени происходят. Однако большая часть студентов со спокойствием и понимаем переходят на удаленный формат учебы.