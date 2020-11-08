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На железной дороге по пути в Омск сошли с рельсов 30 вагонов

На железной дороге по пути в Омск сошли с рельсов 30 вагонов

8 ноября 2020, 20:49
Фото: предоставлено Городу55
На станции Татарская Новосибирской области сегодня днем с рельсов сошел 31 вагон, груженый щебнем. В распоряжении Города55 оказались фотографии аварии на железной дороге.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте, авария случилась сегодня, 8 ноября, около 16 часов по местному времени. С рельсов сошел 31 вагон со щебнем.

Судя по фото, присланным в редакцию Города55, не менее 15 вагонов железнодорожного состава опрокинулось, высыпав все содержимое. На снимках видно, что нагружены они были не только щебнем.

Сейчас на месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

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