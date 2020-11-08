Дегтярев поможет военнослужащим с ремонтом домов

Население Парин не превышает 6 000 жителей. Там находится воинская часть главного управления федерального министерства. Так же как и в других отдаленных районах региона, в поселке есть проблема с ремонтом жилых домов. Об этом информирует transsibinfo.com.
В гарнизоне существует проблема с внесением многоквартирных домов, в которых живут военнослужащие, в краевую программу капитального ремонта. Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капремонта МКД в Хабаровском крае» включила гражданские здания в график лишь на 2033 год. Однако уже сегодня некоторые дома начинают разрушаться. Здания находятся в ужасном состоянии. Жить в них опасно. Кровля одного из домов все время течет. Провести ремонт крыши нужно уже в 2021 году.
Население села надеется, что врио губернатора поможет людям в решении данной проблемы. Между тем Михаил Дегтярев уже дал слово взять решение этого вопроса под свой личный контроль. Глава региона потребовал от местного министерства жилищно-коммунального хозяйства принять все необходимые меры.
По словам Дегтярева, воинскую часть населяют такие же жители Хабаровского края. Они могут в равной степени рассчитывать на заботу властей.
Сам Михаил Дегтярев за время нахождения на посту врио губернатора посетил с рабочими поездками 17 районов региона. По итогам визитов профильные министерства получили более 100 поручений. Их исполнение Дегтярев взял под личный контроль.