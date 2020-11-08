Дегтярев поможет военнослужащим с ремонтом домов

В гарнизоне существует проблема с внесением многоквартирных домов, в которых живут военнослужащие, в краевую программу капитального ремонта. Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капремонта МКД в Хабаровском крае» включила гражданские здания в график лишь на 2033 год. Однако уже сегодня некоторые дома начинают разрушаться. Здания находятся в ужасном состоянии. Жить в них опасно. Кровля одного из домов все время течет. Провести ремонт крыши нужно уже в 2021 году.