Они все разные и никогда не повторяются. Омские деревянные пазлы захватывают мир

Я взял этот продукт, завел в ассортимент моей немецкой компании и начал потихоньку продавать. Около полутора лет раскручивали данное направление бизнеса, и именно сейчас оно выстрелило. Сегодня из нашей точки в Германии мы распространяем омские пазлы по всей Европе и не только. Также мы вышли на американский рынок. Продаем в Канаде, Израиле, Австрии, Швейцарии, Франции, Польше, Голландии, Бельгии, Люксембурге, Чехии. В этом месяце готовятся к отгрузке около 10 тыс наборов. Мы только выходим на эту цифру. Раньше было 2-3 тысячи наборов ежеквартально. Отмечу, что план продаж на 2021 год — более 100 тыс наборов. Кроме того, при поддержке Центра экспорта мы с индивидуальным стендом поучаствовали в крупнейшей китайской выставке CBME в Шанхае в июле 2019 года, сейчас это направление экспорта тоже активно прорабатываем.