Они все разные и никогда не повторяются. Омские деревянные пазлы захватывают мир

Posted 3 ноября 2020,, 06:53
Published 3 ноября 2020,, 06:53
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В очередном материале история предпринимателя из Германии Ойгена Грасса. Он организовал в Омске компанию по экспорту за рубеж кондитерских продуктов. А потом подключился к семейному бизнесу по производству деревянных пазлов. Сегодня омские пазлы под маркой «Давичи» знают в Европе, Америке и Канаде.
В 2017 году Ойген Грасс, гражданин Германии, вместе с женой решил переехать в Омск. Начинал в кондитерской фабрике «Сладуница», в отделе экспорта.
Почему именно кондитерская фабрика?
Это наш семейный бизнес. Семья моей жены — собственники фабрики. Хочу отметить, что все мои проекты я начинаю и реализую с поддержкой моей жены Маргариты Грасс. Переехав в Омск, я начал работать в отделе экспорта. Получив необходимый опыт, принял решение открыть собственную компанию в Германии, которая будет импортировать в европейские страны кондитерскую продукцию фабрики «Сладуница». Проект состоялся, мы его реализовали. Со временем составили хорошую клиентскую базу в Германии. Отгружали продукцию в более 300 супермаркетов. В определенный момент мы поняли, что надо двигаться дальше, расширять ассортимент, предлагаемый европейским клиентам.
И как же вы решили проблему формирования ассортимента, насыщения его новыми позициями?
Мы обратились в Центр поддержки экспорта Омской области, чтобы они помогли нам найти новых партнеров среди омских производителей. Нам предложили около сотни вариантов. Из них мы выбрали самые для нас интересные. Специалисты центра организовали встречу с потенциальными партнерами. Пришли представители примерно 15 компаний. Мы отобрали три-четыре предприятия, продукцию которых приняли в наш ассортимент. Следующим шагом мы уже в Омске организовали экспортную компанию под названием «Глобал», чтобы покупать у российских производителей товары и экспортировать за рубеж по одной декларации. Отдельно каждую товарную позицию декларировать затратно. В новую компанию мы приняли сотрудников, которые через холодные звонки, клиентскую базу предлагали омскую продукцию на немецком рынке. В течение трех лет мы расширили перечень компаний, продукцию которых продавали за рубежом, до десятка фабрик. Это не только омские, но и предприятия из Москвы, Пензы, Санкт-Петербурга.
Как развивался ваш экспортный бизнес дальше?
После мы решили наладить работу в другом направлении — экспортировать продукцию европейских производителей в Россию. Я начал там закупать разное сырье и продавать его здесь российским производителям продуктов питания. Мы изучили это направление бизнеса и на данный момент работаем и в импорте и в экспорте, с немецкой и с российской стороной.
А когда вы решили заняться производством деревянных пазлов?
Примерно два года назад. Параллельно основному виду бизнеса, экспорту продуктов питания, мать моей жены и ее сын Михаил Шестаков запустили производство деревянных пазлов под торговой маркой «Давичи». Для нас это был новый уровень, первый опыт работы с продуктом для конечного потребителя. С продуктом, который мало известен и который непросто воспринимается дистрибьюторами, поскольку он вдобавок ко всему и достаточно дорогой. Одна упаковка с пазлами стоит порядка 60-70 евро.
Расскажите подробнее о пазлах «Давичи». Кто разрабатывает дизайн?
Работа над пазлом начинается с поиска картины, которая впоследствии будет размещена на дереве. Кстати, в качестве деревянного сырья используем березу. Мы заключаем договоры с художниками, покупаем у них картины, выплачиваем им патентные отчисления. С нами работают примерно 200 художников по всему миру. Далее с этими картинами работает уже наш отдел дизайна и маркетинга. Специалисты рисуют в компьютерной программе те деревянные фигуры, которые должны получиться. Хочу добавить, что помимо прочего наши мастера добавляют в пазлы много секретов. Какие-то игры внутри пазла или головоломки.
Марка «Давичи» запатентована?
Да, мы максимально подготовились, выходя на рынок. У нас есть патент. Нашу продукцию трудно повторить. Это не просто станок купить и начать вырезать из фанеры какие-то деревяшки. Мастерами проводится глубокая работа. Пока новый пазл создается, проходит очень много времени. Часто все заново переделывается, исправляется. В результате ни одна фигура в пазле друг на друга не не похожа. Они все разные и никогда не повторяются.
Как идут продажи? И какие планы по сбыту продукции?
Я взял этот продукт, завел в ассортимент моей немецкой компании и начал потихоньку продавать. Около полутора лет раскручивали данное направление бизнеса, и именно сейчас оно выстрелило. Сегодня из нашей точки в Германии мы распространяем омские пазлы по всей Европе и не только. Также мы вышли на американский рынок. Продаем в Канаде, Израиле, Австрии, Швейцарии, Франции, Польше, Голландии, Бельгии, Люксембурге, Чехии. В этом месяце готовятся к отгрузке около 10 тыс наборов. Мы только выходим на эту цифру. Раньше было 2-3 тысячи наборов ежеквартально. Отмечу, что план продаж на 2021 год — более 100 тыс наборов. Кроме того, при поддержке Центра экспорта мы с индивидуальным стендом поучаствовали в крупнейшей китайской выставке CBME в Шанхае в июле 2019 года, сейчас это направление экспорта тоже активно прорабатываем.
А что насчет реализации пазлов через интернет?
Это направление также активно развиваем. Мы изначально начали продавать нашу продукцию не только ритейлерам и оптовикам, но и конечным потребителям через разные онлайн-площадки. Это был трудный, длинный путь. Много раз ошибались. И по лицензиям и правильному созданию аккаунтов. Можно сайт сделать, но кто на него придет? Надо правильную рекламу сделать. Мы получили большой опыт в интернет-торговле. Сегодня мы продаем омские пазлы на Amazon, Etsy и других интернет-площадках, а также в собственных интернет-магазинах в разных странах мира. Кстати, с увеличением продаж через Amazon нам тоже помог Центр поддержки экспорта. Они оплатили маркетинговые акции на американском и немецком «Амазоне», это привело к дополнительным 3 миллионам просмотров и повышению позиций в листинге.
Много ли в России и за рубежом производителей деревянных пазлов и какие ваши планы по дальнейшему продвижению за рубежом омской продукции?
В России мы были самыми первыми, кто начал производить деревянные пазлы. Сегодня пять-семь компаний в стране повторили за нами этот продукт. Если смотреть на европейский, американский рынок, там уже давно, лет 20-30, есть подобные компании. Их можно пересчитать на одной руке. Основная наша цель — дальнейшее расширение и увеличение клиентской базы, чтобы весь мир охватить омскими наборами пазлов. Мы рассчитываем постоянно выпускать новые коллекции. В ближайшее время готовится к производству коллекция «Эрмитаж», где будут изображены мировые шедевры живописи.
Тем, как Центр поддержки экспорта со мной работает, я очень доволен. Я рад, что в Омской области есть такая поддержка. Многое у нас в бизнесе после контакта с ними очень быстро заработало. Они нам помогали с выставками, с созданием листинга, с продвижением на интернет-площадках. Пусть и дальше в том же духе работают. И еще много других омских компаний будут так же хорошо развиваться, как и мы.
Вы тоже можете воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта на безвозмездной основе: перевод материалов на иностранные языки, организация участия в международных выставках, бизнес-миссии, поиск партнеров за рубежом, размещение на международных торговых площадках и многое другое. Подробнее на ved55.ru в разделе «Услуги».
Справочно: Центр поддержки экспорта Омской области осуществляет деятельность в рамках реализации в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».