От коронавируса скончалась известная омская журналистка

Posted 11 октября 2020,, 05:04
Published 11 октября 2020,, 05:04
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Александра Самсонова работала редактором корпоративных изданий областной службы занятости, медицинской академии, Пятого театра и театра юного зрителя. Была членом правления Омского Союза журналистов.
«Саша была чудесным человеком — веселым, искренним, образованным, отзывчивым. Мы долгие годы сотрудничали, вместе работали, дружили. С ней было легко и приятно общаться. Ее уважали и ценили не только за хороший характер и добрую душу, но и за высокий профессионализм! Саша, мы очень надеялись, что болезнь отступит… Нам очень будет тебя не хватать», — написали коллеги из Омского СЖ.
Город55 выражает глубокие соболезнования родным и близким Александры Самсоновой.