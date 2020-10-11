От коронавируса скончалась известная омская журналистка

«Саша была чудесным человеком — веселым, искренним, образованным, отзывчивым. Мы долгие годы сотрудничали, вместе работали, дружили. С ней было легко и приятно общаться. Ее уважали и ценили не только за хороший характер и добрую душу, но и за высокий профессионализм! Саша, мы очень надеялись, что болезнь отступит… Нам очень будет тебя не хватать», — написали коллеги из Омского СЖ.