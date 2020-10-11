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Posted 11 октября 2020,, 05:04

Published 11 октября 2020,, 05:04

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

От коронавируса скончалась известная омская журналистка

11 октября 2020, 05:04
Сегодня ночью стало известно о смерти Александры Самсоновой. Она умерла с диагнозом COVID-19, сообщает Омский Союз журналистов.

Александра Самсонова работала редактором корпоративных изданий областной службы занятости, медицинской академии, Пятого театра и театра юного зрителя. Была членом правления Омского Союза журналистов.

«Саша была чудесным человеком — веселым, искренним, образованным, отзывчивым. Мы долгие годы сотрудничали, вместе работали, дружили. С ней было легко и приятно общаться. Ее уважали и ценили не только за хороший характер и добрую душу, но и за высокий профессионализм! Саша, мы очень надеялись, что болезнь отступит… Нам очень будет тебя не хватать», — написали коллеги из Омского СЖ.

Город55 выражает глубокие соболезнования родным и близким Александры Самсоновой.

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