Искусственный интеллект от ЮНЕСКО и ВКонтакте поможет подросткам

«Миллионы молодых людей ежедневно ищут в интернете ответы на самые волнующие их вопросы, которые часто неудобно или некому задать. Мы постарались создать чат-бота, который быстро и анонимно даёт корректные ответы, рассказывает о проблеме с разных сторон, подсказывает, куда можно обратиться за помощью. Это незаменимый помощник для тех, кто взрослеет, открывает новые чувства и отношения и часто нуждается в правдивой информации без назиданий и стереотипов. Чат-бот Эли — ещё один шаг в реализации глобальной стратегии ЮНЕСКО по расширению возможностей девушек и юношей повышать свою грамотность в вопросах здоровья, строить и поддерживать здоровые, уважительные и приносящие радость отношения».