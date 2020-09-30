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Posted 30 сентября 2020,, 05:50

Published 30 сентября 2020,, 05:50

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Опубликовано распоряжение о самоизоляции пожилых омичей

30 сентября 2020, 05:50
Жителям региона старше 65 лет рекомендуют оставаться дома. Есть и ряд исключений, в том числе - прогулки и занятия физкультурой и спортом. Документ появился на портале правовой информации.

Накануне было опубликовано Распоряжение губернатора Омской области, согласно которому, с 1 октября жителям региона старше 65 лет рекомендуется не покидать жилье. Есть ряд исключений. Например, необходимость обращения за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также исключением является дорога на работу или с работы (неактуально для сотрудников, перешедших на «удаленку», работников в отпуске и на больничном). Третье исключение – покупки, выгул животных, дорога до мусорных контейнеров и «прогулки и занятия физической культурой и спортом».

Ранее на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе до конца октября продлили режим повышенной готовности и масочный режим. Работодателям рекомендовали перевести пожилых сотрудников на дистанционную работу.

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