Опубликовано распоряжение о самоизоляции пожилых омичей

Накануне было опубликовано Распоряжение губернатора Омской области, согласно которому, с 1 октября жителям региона старше 65 лет рекомендуется не покидать жилье. Есть ряд исключений. Например, необходимость обращения за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также исключением является дорога на работу или с работы (неактуально для сотрудников, перешедших на «удаленку», работников в отпуске и на больничном). Третье исключение – покупки, выгул животных, дорога до мусорных контейнеров и «прогулки и занятия физической культурой и спортом».