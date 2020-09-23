Омичи рассказали о бессмысленности термометрии на входе в школы и вузы

Вчера сразу в нескольких омских пабликах появился пост омской студентки, которая рассказала, что не видит никакого смысла в измерении температуры на входе в вуз. По ее словам, термометры показывают неправильную температуру, поэтому вся процедура сразу становится бесполезной.
Девушка объяснила, что на входе в вуз у нее измерили температуру в первый раз. Градусник показал 36.5. Однако в поликлинике вуза ее температура уже составила 37.4.
В комментариях нашлось много омичей, которые поддержали девушку. Горожане рассказали, что термометрия — это просто формальность, но за реальным состоянием людей никто не следит.
У некоторых омичей термометр и вовсе показал температуру в 29.5 градуса. Чаще всего температура фиксируется на уровне 33-35 градусов.