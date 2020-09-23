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Омичи рассказали о бессмысленности термометрии на входе в школы и вузы

Омичи рассказали о бессмысленности термометрии на входе в школы и вузы

23 сентября 2020, 09:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
В паблике «Типичный Омск» горожане обсудили термометры, которые показывают неверную температуру.

Вчера сразу в нескольких омских пабликах появился пост омской студентки, которая рассказала, что не видит никакого смысла в измерении температуры на входе в вуз. По ее словам, термометры показывают неправильную температуру, поэтому вся процедура сразу становится бесполезной.

Девушка объяснила, что на входе в вуз у нее измерили температуру в первый раз. Градусник показал 36.5. Однако в поликлинике вуза ее температура уже составила 37.4.

В комментариях нашлось много омичей, которые поддержали девушку. Горожане рассказали, что термометрия — это просто формальность, но за реальным состоянием людей никто не следит.

У некоторых омичей термометр и вовсе показал температуру в 29.5 градуса. Чаще всего температура фиксируется на уровне 33-35 градусов.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Соцсети#Общество#Омск сегодня
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