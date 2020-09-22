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В Новосибирске избили экс-кандидата в мэры

В Новосибирске избили экс-кандидата в мэры

23 сентября 2020, 00:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Сегодня, 22 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска избили председателя совета управляющей организации управляющих компаний, бывшего кандидата на пост мэра Сергея Проничева. Об этом на свой странице в соцсетях рассказал бывший вице-губернатор Виктор Козодой.

«Менее часа назад было произведено нападение на Сергея Проничева. Неизвестный нанес удар тяжелым предметом ему в области головы, разбив голову до крови, после чего пострадавший упал на землю. Ему оказали первую помощь. Сам Проничев рассказал, что несколько дней назад понял, что за ним следят. Он предположил, что ситуация связана с его широким участием по деятельности УК в Академгородке, где недавно сменили директора и начали ревизию деятельности УК», - рассказал Козодой.

Как сообщает Atas, на Проничева напали в момент его выхода из УК в Дзержинском районе, когда он направлялся к автомобилю. Далее он добрался до своего офиса и вызвал медиков.

#Новости#Происшествия
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