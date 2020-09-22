В Новосибирске избили экс-кандидата в мэры

«Менее часа назад было произведено нападение на Сергея Проничева. Неизвестный нанес удар тяжелым предметом ему в области головы, разбив голову до крови, после чего пострадавший упал на землю. Ему оказали первую помощь. Сам Проничев рассказал, что несколько дней назад понял, что за ним следят. Он предположил, что ситуация связана с его широким участием по деятельности УК в Академгородке, где недавно сменили директора и начали ревизию деятельности УК», - рассказал Козодой.