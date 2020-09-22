Омич решил засудить Минфин за отсутствие в колонии ножа для масла

Заявитель обвинил ведомство в том, что ему запретили иметь нож, пишет СуперОмск. В определении суда говорится, что истец указывает на то, что ему запретили иметь ножик – масло мазать, и он разучился им пользоваться. Поэтому не может находиться в светском обществе, не может вести нормальный образ жизни и социально адаптироваться.