Омич решил засудить Минфин за отсутствие в колонии ножа для масла

Заявитель обвинил ведомство в том, что ему запретили иметь нож, пишет СуперОмск. В определении суда говорится, что истец указывает на то, что ему запретили иметь ножик – масло мазать, и он разучился им пользоваться. Поэтому не может находиться в светском обществе, не может вести нормальный образ жизни и социально адаптироваться.
Иск оставлен без движения, так как имелись недостатки в его оформлении. Заявителю предоставили срок на их устранение и материалы дела отправили в Исправительную колонию № 2 по Томской области. В положенный срок недостатки устранены не были, поэтому суд принял решение вернуть иск заявителю.
Теперь решение истец может обжаловать в Омском областном суде, но только после устранения недочетов.