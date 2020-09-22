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Омич решил засудить Минфин за отсутствие в колонии ножа для масла

Омич решил засудить Минфин за отсутствие в колонии ножа для масла

22 сентября 2020, 12:43
Фото: pixabay.com
Необычный иск в середине августа поступил в один из омских судов. В материалах дела значится, что омич, отбывающий наказание в одной из колоний в Томской области, решил отсудить у Минфина РФ в лице Управления федерального казначейства по Омской области 1 млн рублей.

Заявитель обвинил ведомство в том, что ему запретили иметь нож, пишет СуперОмск. В определении суда говорится, что истец указывает на то, что ему запретили иметь ножик – масло мазать, и он разучился им пользоваться. Поэтому не может находиться в светском обществе, не может вести нормальный образ жизни и социально адаптироваться.

Иск оставлен без движения, так как имелись недостатки в его оформлении. Заявителю предоставили срок на их устранение и материалы дела отправили в Исправительную колонию № 2 по Томской области. В положенный срок недостатки устранены не были, поэтому суд принял решение вернуть иск заявителю.

Теперь решение истец может обжаловать в Омском областном суде, но только после устранения недочетов.

#Новости#Иск#Суд#Колония#Общество
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