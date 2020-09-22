На омские рельсы встал списанный в Москве учебный трамвай

Как рассказали в городском департаменте транспорта, это уже десятый списанный трамвай, который получил Омск. Первые пять город получил от «старшего брата» еще в 2017 году. Еще пять трамваев проходят техосмотры перед выходом на линию.
Новому учебному трамваю присвоили 94-й бортовой номер и выпустили на маршрут № 2. Специалисты уже провели необходимое техобслуживание и даже сделали небольшой ремонт обшивки. Обкатка вагона показала, что вагоны идеально подошли для омских рельсов.
Другие три вагона КТМ — 71-619 А, с бортовыми номерами 88, 90 и 92 получили категорию «тяжелый профиль» и отправились в рейсы по Октябрьскому округу. Они будут работать на маршрутах № 1, 4 и 7. Еще один вагон с бортовым номером 95 работает на маршруте № 8.