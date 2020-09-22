На омские рельсы встал списанный в Москве учебный трамвай

Другие три вагона КТМ — 71-619 А, с бортовыми номерами 88, 90 и 92 получили категорию «тяжелый профиль» и отправились в рейсы по Октябрьскому округу. Они будут работать на маршрутах № 1, 4 и 7. Еще один вагон с бортовым номером 95 работает на маршруте № 8.