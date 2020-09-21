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В России могут ввести компенсацию платы за частный детсад

В России могут ввести компенсацию платы за частный детсад

21 сентября 2020, 18:20
Фото: pixabay.com
Первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский оценил предложение депутата Госдумы Евгения Федорова ввести компенсации трат на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в государственном дошкольном учреждении.

По словам Рязанского, предложение является правильным, однако объем компенсации должен быть равен бюджету, который предусматривается государственным детским садом на содержание ребенка, пишет RT.

Он отметил, что для получения компенсации органам местной власти необходимо будет предоставить подтверждающую справку о том, что семье не хватило места в государственном учреждении.

Рязанский также заявил, что реализовать инициативу можно с помощью поправок в действующий закон или за счет налогового вычета. «Форму можно придумать», — сказал он.

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