В России могут ввести компенсацию платы за частный детсад

По словам Рязанского, предложение является правильным, однако объем компенсации должен быть равен бюджету, который предусматривается государственным детским садом на содержание ребенка, пишет RT.
Он отметил, что для получения компенсации органам местной власти необходимо будет предоставить подтверждающую справку о том, что семье не хватило места в государственном учреждении.
Рязанский также заявил, что реализовать инициативу можно с помощью поправок в действующий закон или за счет налогового вычета. «Форму можно придумать», — сказал он.