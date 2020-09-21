Ремонт путей на час задержит электричку в Омск

С 26 сентября и до 2 октября электропоезд будет отправляться со станции Татарская в 16:55 (на 55 минуты позже, время новосибирское), отправление со станции Колония состоится в 16:42 (на 47 минут позже, время омское), а прибытие на станцию Омск запданировано в 18:59 (на 47 минут позже).