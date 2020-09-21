Ремонт путей на час задержит электричку в Омск

Речь идет об электричке № 6345/6663 сообщением Татарская — Колония — Омск. Сообщается, что задержка составит от 26 до 55 минут.
Так, 24 и 25 сентября электричка отправится со станции Татарская в 16:34 (на 34 минуты позже, время новосибирское), отправление со станции Колония запланировано в 16:21 (на 26 минут позже, время омское), а прибытие на станцию Омск состоится в 18:38 (на 26 минут позже).
С 26 сентября и до 2 октября электропоезд будет отправляться со станции Татарская в 16:55 (на 55 минуты позже, время новосибирское), отправление со станции Колония состоится в 16:42 (на 47 минут позже, время омское), а прибытие на станцию Омск запданировано в 18:59 (на 47 минут позже).
В компании «Омск-пригород» просят пассажиров быть внимательными при планировании поездок и уточнять информацию на сайте, в кассах или по телефону пригородного вокзала.