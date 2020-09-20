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Состояние Иртыша вызвало у омичей отвращение

Состояние Иртыша вызвало у омичей отвращение

20 сентября 2020, 14:00
Фото: «ЧП Омск»
В соцсетях появился снимок, сделанный на берегу. На фотографии - горы мусора.

В сообществе «ЧП Омск» опубликовали фотографию, сделанную на берегу Иртыша. На ней запечатлен разнообразный мусор, «украшающий» кромку воды. «Шикарный и чистый Иртыш...» - с печалью написал автор снимка.

В комментариях омичи принялись критиковать земляков. «Когда-то был Иртыш, но на данный момент это болота! Люди сами мусорят, а потом, гуляя по набережной, наблюдают эту картину. Даже на улицах города, особенно в отдельных районах, творится помойка. А ведь раньше был город-сад…» - констатировали горожане.

#Новости#Экология#Иртыш#Общество
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