Состояние Иртыша вызвало у омичей отвращение

В комментариях омичи принялись критиковать земляков. «Когда-то был Иртыш, но на данный момент это болота! Люди сами мусорят, а потом, гуляя по набережной, наблюдают эту картину. Даже на улицах города, особенно в отдельных районах, творится помойка. А ведь раньше был город-сад…» - констатировали горожане.