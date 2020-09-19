Десантник, потерявший ноги после обрушения омской казармы, покорил Эльбрус

Отсутствие ног не стало для Рустама преградой, а лишь усложнило путь. Преодолеть его удалось за 15 часов, в то время как человек с ногами поднимается на гору за 1.5-2 часа.
«Сложность была в том, что мне нечем цепляться. Мне приходилось удерживать себя на весу, чтобы не скатиться вниз, при этом зарубаться одним ледорудом и тут же зарубаться вторым, чтобы продвигаться вторым, — делится Рустам на своей странице. — Я не знаю, как я это выдержал. Каждый сантиметр этого склона давался мне с неописуемой сложностью. Иногда я просто останавливался и висел на лямках ледорубов».
Путь на вершину Эльбруса длится 13 километров по наклонной. Это расстояние Рустам Набиев преодолел без чьей-либо помощи. И этот факт сделал десантниках первым человеком в истории, который покорил самую высокую вершину России на одних только руках.
«Этим своим поступком никому ничего не доказываю, только если самому себе! Это не героизм и не подвиг. Подъем посвящаю своей семье: жене и дочкам. Всем спасибо за поддержку, спасибо, что верили в меня! По моим эмоциям, думаю, понятно, через что я прошеел и каким титаническим трудом я этого добился», — написал Рустам под видео, где запечатлены последние метры до вершины.
Рустам Набиев стал одним из тех, кто выжил при обрушении казармы в 242-м учебном центре ВДВ в поселке Светлый под Омском в 2015 году. Мужчина потерял обе ноги, однако спустя годы после случившегося ведет полноценную жизнь, занимается спортом, чем активно делится в соцсетях.