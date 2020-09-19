Десантник, потерявший ноги после обрушения омской казармы, покорил Эльбрус

«Сложность была в том, что мне нечем цепляться. Мне приходилось удерживать себя на весу, чтобы не скатиться вниз, при этом зарубаться одним ледорудом и тут же зарубаться вторым, чтобы продвигаться вторым, — делится Рустам на своей странице. — Я не знаю, как я это выдержал. Каждый сантиметр этого склона давался мне с неописуемой сложностью. Иногда я просто останавливался и висел на лямках ледорубов».