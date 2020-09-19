Город55
ГлавноеВсе новости
Десантник, потерявший ноги после обрушения омской казармы, покорил Эльбрус

Десантник, потерявший ноги после обрушения омской казармы, покорил Эльбрус

19 сентября 2020, 10:28
Фото: www.instagram.com/rustam_nabiev92
Потерявший ноги после обрушения казармы в Светлом Рустам Набиев покорил самую высокую горную вершину в России. О сложностях десантник рассказал на своей странице в «Инстаграм».

Отсутствие ног не стало для Рустама преградой, а лишь усложнило путь. Преодолеть его удалось за 15 часов, в то время как человек с ногами поднимается на гору за 1.5-2 часа.

«Сложность была в том, что мне нечем цепляться. Мне приходилось удерживать себя на весу, чтобы не скатиться вниз, при этом зарубаться одним ледорудом и тут же зарубаться вторым, чтобы продвигаться вторым, — делится Рустам на своей странице. — Я не знаю, как я это выдержал. Каждый сантиметр этого склона давался мне с неописуемой сложностью. Иногда я просто останавливался и висел на лямках ледорубов».

Путь на вершину Эльбруса длится 13 километров по наклонной. Это расстояние Рустам Набиев преодолел без чьей-либо помощи. И этот факт сделал десантниках первым человеком в истории, который покорил самую высокую вершину России на одних только руках.

«Этим своим поступком никому ничего не доказываю, только если самому себе! Это не героизм и не подвиг. Подъем посвящаю своей семье: жене и дочкам. Всем спасибо за поддержку, спасибо, что верили в меня! По моим эмоциям, думаю, понятно, через что я прошеел и каким титаническим трудом я этого добился», — написал Рустам под видео, где запечатлены последние метры до вершины.

Рустам Набиев стал одним из тех, кто выжил при обрушении казармы в 242-м учебном центре ВДВ в поселке Светлый под Омском в 2015 году. Мужчина потерял обе ноги, однако спустя годы после случившегося ведет полноценную жизнь, занимается спортом, чем активно делится в соцсетях.

#Новости#Десантник#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57