ВКонтакте запустила в «Клипах» AR-фоны с технологией 360°

«Технология 360° для AR-фонов — собственная разработка ВКонтакте. Она стала логичным развитием эффекта замены фона, которым активно пользуются авторы клипов. Новое решение базируется на алгоритмах глубокого обучения для сегментации человека в режиме реального времени и алгоритмах визуализации сферических панорам. Эффект присутствия достигается благодаря акселерометру, который встроен в телефоны, — он реагирует на движение камеры и позволяет соответствующим образом менять изображение в кадре. В будущем технология может применяться в других сервисах — например, видеозвонках и историях».