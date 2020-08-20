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В омской больнице Навального подключили к аппарату ИВЛ намеренно - источник

В омской больнице Навального подключили к аппарату ИВЛ намеренно - источник

20 августа 2020, 12:03
Фото: www.instagram.com/navalny/?hl=ru
Источник Города55 сообщил, что блогер Алексей Навальный находится сейчас в реанимации, врачи взяли все анализы для установления причин его состояния.

«На самом ли деле он подключен к аппарату ИВЛ? Да, его специально ввели, врачи решили перестраховаться», - рассказал собеседник издания.

Напомним, сегодня утром в Омске экстренно сел самолет, следовавший рейсом Томск-Москва. Произошло это, потому что одному из пассажиров резко стало плохо. Госпитализированным оказался политик Алексей Навальный. Очевидцы позже сообщили, что Навальный ушел в туалет спустя 20 минут после вылета и не вернулся оттуда.

Через 1.5 часа самолет зашел на посадку в аэропорту Омск-Центральный. Прибыла скорая помощь и блогера увезли в Больницу скорой медицинской помощи №1.

#Новости#Алексей Навальный#Общество
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