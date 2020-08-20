В омской больнице Навального подключили к аппарату ИВЛ намеренно - источник

«На самом ли деле он подключен к аппарату ИВЛ? Да, его специально ввели, врачи решили перестраховаться», - рассказал собеседник издания.
Напомним, сегодня утром в Омске экстренно сел самолет, следовавший рейсом Томск-Москва. Произошло это, потому что одному из пассажиров резко стало плохо. Госпитализированным оказался политик Алексей Навальный. Очевидцы позже сообщили, что Навальный ушел в туалет спустя 20 минут после вылета и не вернулся оттуда.
Через 1.5 часа самолет зашел на посадку в аэропорту Омск-Центральный. Прибыла скорая помощь и блогера увезли в Больницу скорой медицинской помощи №1.