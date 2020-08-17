Омичи рассказали о массовой эвакуации из-за сообщений о бомбах

Сегодня в сообществе «ЧП Омск» появилась информация об эвакуации в двух зданиях. «Два дома «заминировали». Жесть творится, всех эвакуируют», - написали очевидцы.
Комментаторы написали, что инцидент произошел на 24-й Северной, 206 и 21-й Амурской, 1б. «Все обошлось везде, все разъехались», - прокомментировала Городу55 автор поста в «ЧП Омск».
Кроме того, омичи сообщили об эвакуации в супермаркете в районе Челюскинцев, а также в зданиях нескольких омских судов. В пресс-службе омской полиции отметили, что комментарий появится после выяснения обстоятельств.