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Омичи рассказали о массовой эвакуации из-за сообщений о бомбах

Омичи рассказали о массовой эвакуации из-за сообщений о бомбах

17 августа 2020, 12:12
Фото: Анастасия Муравьева / ЧП Омск
Тревожные посты и фотографии с места событий появляются в соцсетях. В полиции информацию пока не комментируют.

Сегодня в сообществе «ЧП Омск» появилась информация об эвакуации в двух зданиях. «Два дома «заминировали». Жесть творится, всех эвакуируют», - написали очевидцы.

Комментаторы написали, что инцидент произошел на 24-й Северной, 206 и 21-й Амурской, 1б. «Все обошлось везде, все разъехались», - прокомментировала Городу55 автор поста в «ЧП Омск».

Кроме того, омичи сообщили об эвакуации в супермаркете в районе Челюскинцев, а также в зданиях нескольких омских судов. В пресс-службе омской полиции отметили, что комментарий появится после выяснения обстоятельств.

Фото: Эдвард Билл / ЧП Омск

#Новости#Эвакуация#Общество
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