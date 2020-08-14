В Омске прямо на тротуар приземлился боевой вертолет

Накануне омичи обратили внимание на вертолет, стоящий возле фитнес-клуба на улице 70 лет Октября. Горожане принялись шутить, что кто-то опаздывал на тренировку и решил облететь пробки на вертолете. Однако, когда комментаторы пригляделись, они обратили внимание на отсутствие у вертолета лопастей. Это стало поводом для новых шуток: омичи решили, что владелец унес лопасти с собой, чтобы не украли.