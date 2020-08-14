В Омске прямо на тротуар приземлился боевой вертолет

Накануне омичи обратили внимание на вертолет, стоящий возле фитнес-клуба на улице 70 лет Октября. Горожане принялись шутить, что кто-то опаздывал на тренировку и решил облететь пробки на вертолете. Однако, когда комментаторы пригляделись, они обратили внимание на отсутствие у вертолета лопастей. Это стало поводом для новых шуток: омичи решили, что владелец унес лопасти с собой, чтобы не украли.
Отметим, что этот вертолет уже обрел в Омске определенную популярность. Какое-то время он находился на крыше неподалеку от места его нынешней дислокации. Затем с помощью крана его зачем-то переместили на парковку к фитнес-клубу.
Еще раньше, в апреле, омичи заметили вертолет, который везли по улице 70 лет Октября. На борту обнаружилась надпись Kenia Air Force - Военно-воздушные силы Кении.