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В Омске прямо на тротуар приземлился боевой вертолет

В Омске прямо на тротуар приземлился боевой вертолет

14 августа 2020, 09:07
Фото: Инцидент Омск
Правда, он сделал это не сам, а с помощью крана. О странном явлении на Левобережье сообщили омичи.

Накануне омичи обратили внимание на вертолет, стоящий возле фитнес-клуба на улице 70 лет Октября. Горожане принялись шутить, что кто-то опаздывал на тренировку и решил облететь пробки на вертолете. Однако, когда комментаторы пригляделись, они обратили внимание на отсутствие у вертолета лопастей. Это стало поводом для новых шуток: омичи решили, что владелец унес лопасти с собой, чтобы не украли.

Фото: Инцидент Омск

Отметим, что этот вертолет уже обрел в Омске определенную популярность. Какое-то время он находился на крыше неподалеку от места его нынешней дислокации. Затем с помощью крана его зачем-то переместили на парковку к фитнес-клубу.

Фото: Jenya Osaki / Инцидент Омск

Еще раньше, в апреле, омичи заметили вертолет, который везли по улице 70 лет Октября. На борту обнаружилась надпись Kenia Air Force - Военно-воздушные силы Кении.

#Новости#Вертолет#Общество
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