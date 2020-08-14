В каких регионах РФ люди сильнее всего вредят своему здоровью?

На здоровье людей оказывают влияние такие факторы, как неправильное питание, курение сигарет и употребление спиртных напитков. Самыми нездоровыми в этом смысле регионами являются Воронежская, Ленинградская, Мурманская и Свердловская области. Такие данные за 2019 год приводит Роспотребнадзор.

Также вредные привычки и несбалансированное питание оказывают отрицательное влияние на здоровье жителей Хакасии, Удмуртии, Камчатском и Приморском краях, Еврейской автономной области. Таким факторам в меньшей степени подвержены люди в Республике Алтай, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии, Республике Тыва, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Чукотском автономном округе. Об этом пишет news.ru. В России более 50% граждан испытывают на себе негативное влияние плохого питания и вредных привычек. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, образ жизни людей во многом зависит от этнокультуральные особенности региона. Так, в Ингушетии активно развит детский спорт: большинство мальчиков стремятся выйти на профессиональный уровень. Причем на показатель не влияет социально-экономическая ситуация.