Город55
ГлавноеВсе новости
В каких регионах РФ люди сильнее всего вредят своему здоровью?

В каких регионах РФ люди сильнее всего вредят своему здоровью?

14 августа 2020, 17:25
Фото: pixabay.com
На здоровье людей оказывают влияние такие факторы, как неправильное питание, курение сигарет и употребление спиртных напитков. Самыми нездоровыми в этом смысле регионами являются Воронежская, Ленинградская, Мурманская и Свердловская области. Такие данные за 2019 год приводит Роспотребнадзор.

Также вредные привычки и несбалансированное питание оказывают отрицательное влияние на здоровье жителей Хакасии, Удмуртии, Камчатском и Приморском краях, Еврейской автономной области. Таким факторам в меньшей степени подвержены люди в Республике Алтай, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии, Республике Тыва, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Чукотском автономном округе. Об этом пишет news.ru.

В России более 50% граждан испытывают на себе негативное влияние плохого питания и вредных привычек.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, образ жизни людей во многом зависит от этнокультуральные особенности региона. Так, в Ингушетии активно развит детский спорт: большинство мальчиков стремятся выйти на профессиональный уровень. Причем на показатель не влияет социально-экономическая ситуация.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57