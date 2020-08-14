Конфликтная ситуация между Уссом и Норникелем может стоить России новых санкций

На своей странице в социальной сети Чернявский разместил пост, где написал, что в данный момент перевес в этом поединке на стороне края. Во многом благодаря эффективной отработке негативных информационных поводов против никелевой империи. Руководство края без сожаления рассталось с мэром Норильска Ринатом Ахметчиным. А после этого последовало письмо коренных народов Севера к Илону Маску с просьбой не покупать продукцию компании «Норникель».