Конфликтная ситуация между Уссом и Норникелем может стоить России новых санкций

Как сообщает издание muksun.fm, Чернявский подчеркнул, что северная война идет и на федеральном, и на краевом уровнях. Между «Норникелем» и Алесандром Уссом очевиден конфликт, причиной которого стала катастрофа на Норильской ТЭЦ-3. По мнению политолога, утаивание информации о масштабах ЧП расценивается Уссом как попытка подставить руководство региона перед федеральным центром. И он решил на это ответить.
На своей странице в социальной сети Чернявский разместил пост, где написал, что в данный момент перевес в этом поединке на стороне края. Во многом благодаря эффективной отработке негативных информационных поводов против никелевой империи. Руководство края без сожаления рассталось с мэром Норильска Ринатом Ахметчиным. А после этого последовало письмо коренных народов Севера к Илону Маску с просьбой не покупать продукцию компании «Норникель».
Некоторые эксперты сделали из слов политолога вывод о том, что данное обращение является инициативой руководства региона. Представители Сообщества коренных народов Крайнего Севера практически в открытую выступили с предложением расширить санкции против РФ, призывая не покупать продукцию «Норникеля».
Напомним, что в июле руководитель Tesla пообещал предоставить крупный контракт производителям никеля, приверженным концепции устойчивого развития. А несколько дней назад представители Сообщества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Абориген-Форум» обратились к нему с просьбой не заключать такого контракта с российской компанией “Норникель” до оценки ущерба от аварии на ТЭЦ, его возмещения коренным малочисленным народам Севера и пересмотра политики компании в отношении этих народов.