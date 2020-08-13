Приговор экс-чиновнику омского Росприроднадзора оставили без изменения

Накануне Омский областной суд рассмотрел апелляцию: прокуратура пыталась оспорить приговор бывшему замглавы омского управления Росприроднадзора Сергею Еремину. В апреле Первомайский суд приговорил его к 10 месяцам условно с испытательным сроком на год. Еремина признали виновным по статье «Превышение должностных полномочий».
Было установлено, что в 2017 году экс-чиновник не принял мер к приостановке деятельности ООО «Сибгидропроект» и, хотя знал об административном правонарушении, не способствовал тому, чтобы привлечь виновника к ответственности. Еремин был в курсе, что во время стройки водного канала «Сибгидропроект» причинил вред природным объектам, который экологическая экспертиза оценила в 8,5 млн рублей. Во время работ были изменены рельеф дна и берега Иртыша, организация нарушила закон в области охраны окружающей среды и природопользования.
Прокуратура требовала, чтобы Еремина на шесть лет заключили в колонию общего режима и на три года лишили права занимать государственные должности. Сам же Еремин тоже не согласился со своим приговором и подал жалобу, требуя признать его невиновным. Однако, как сообщили в пресс-службе областного суда, приговор по делу экс-чиновника оставили без изменения.