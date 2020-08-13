Приговор экс-чиновнику омского Росприроднадзора оставили без изменения

Было установлено, что в 2017 году экс-чиновник не принял мер к приостановке деятельности ООО «Сибгидропроект» и, хотя знал об административном правонарушении, не способствовал тому, чтобы привлечь виновника к ответственности. Еремин был в курсе, что во время стройки водного канала «Сибгидропроект» причинил вред природным объектам, который экологическая экспертиза оценила в 8,5 млн рублей. Во время работ были изменены рельеф дна и берега Иртыша, организация нарушила закон в области охраны окружающей среды и природопользования.